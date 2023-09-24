الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشارى صدر تكشف أضرار التدخين المبكر على الشباب وأنواع الإدمان بالسجائر

التدخين المبكر
التدخين المبكر

قالت الدكتورة مروة الشامي، استشاري أمراض الصدر بمستشفيات جامعة الإسكندرية، إن 95% من المدخنين يعرفون أخطار السجائر ورغم ذلك لا يقلعون عنها.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن 50% يأخذون قرار الإقلاع عن التدخين، و35% منهم فقط هم من يستطيعون، و15% منهم هم من ينجحون في الإقلاع عن التدخين لأنه قرار.

وتابعت، أن القرار يحتاج لإدارة، لأن التدخين  ليس عادة وكلما شرب الشاب سجائر في سن صغيرة فهذا يزيد من أضراره، لأن الحاجة إلى النيكوتين تزيد، وكذلك احتياجه للشرب يكون أكثر فبالتالي إقلاعه يكون أصعب.

أنواع الإدمان في السجائر

وأشارت إلى أن السجائر فيها نوعان من الإدمان الأول مادة النيكوتين التي تفرز مادة الدوبامين في الجسم وهى التي تشعر المدخن بالسعادة، بالإضافة إلى الإدمان النفسي مثل التعود على تدخين السجائر، مؤكدة أن هناك تدخينًا مجتمعيًا وهو المرتبط بالجماعات.

استشاري أمراض الصدر المدخنين التدخين سن صغير أنواع الإدمان مادة النيكوتين

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