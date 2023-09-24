نائبة: الدولة حريصة على تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا

أكدت نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، عضو الهيئة العليا لـ حزب الشعب الجمهورى، أهمية دور المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية.

مبدأ أساسي في بناء الديمقراطية

وأشارت إلى أن المشاركة السياسية للمرأة تعتبر مبدأ أساسيًا في بناء الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث إنها تسهم في تعزيز دورها في تحقيق التنمية وتحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك خلال الندوة الموسعة التي نفذها حزب الشعب الجمهوري بمركز دشنا حول دور المرأة في المجتمع وأهمية مشاركتها في الحياة السياسية، بحضور مروة عبدالرحيم أمينة المرأة بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، وشادية حلمي عضو هيئة مكتب أمانة المرأة بالمحافظة، وإيريني قديس، وعفاف رجائي أمينة المرأة بحزب الشعب الجمهوري بمركز دشنا.

تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا

وخلال الندوة أكدت نجلاء حرص الدولة المصرية على تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، حيث تقلدت أرفع المناصب السياسية والقضائية والبرلمانية فى ظل توافر البيئة الآمنة التي سمحت للمرأة بالعمل والنجاح وأن تكون عنصرًا فعالًا في المجتمع.

الحفاظ على مكتسبات المرأة

وحثت باخوم السيدات على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التى حققتها المرأة لتعزيز دورها في المجتمع، وذلك من خلال المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لدعم جهود التنمية في مصر.

جهود الحزب لدعم المرأة

وتحدثت مروة عبدالرحيم، أمينة المرأة بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، حول جهود الحزب لدعم المرأة، مشيرة إلى تنفيذ عدة قوافل طبية مجانية بمختلف مراكز المحافظة والتي استهدفت المناطق النائية، لتقديم الخدمات العلاجية للسيدات فى مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية كالضغط والسكر وحالات الاعتلال الكلوي، وذلك فى إطار بناء الإنسان صحيًا خاصة المرأة التي تدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية فى شتى المجالات؛ بجانب دورات على الحرف اليدوية والتسويق الإلكتروني، وندوات التوعية الصحية، والتثقيف السياسي، مشيرة إلى أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لدعم مسار التحول الديمقراطي وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع.

جانب من الندوة

جانب من الندوة