الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف احتفل خالد الجندى بالمولد النبوى على الهواء مباشرة؟

خالد الجندي
خالد الجندي

احتفل الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالمولد النبوي، على الهواء مباشرة، مؤكدًا أنه كلما ذكرنا اسم سيدنا النبي ارتقينا.

واستشهد، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "دي إم سي"، بقصيدة للشاعر أحمد شوقي، في احتفاله بالمولد النبوي، لقصيدة له باسم "أبا الزّهراء قد جاوزت قدري بمدحك".

الصفة من قدر الواصف

وتابع: "ويقول شوقي في قصيدته مدحت المالكين فزدت قدرًا.. وحين مدحتك اجتزت السحابا"، مثنيًا على جمال المعنى الذي وصل إليه أمير الشعراء أحمد شوقي.

وأضاف: "الصفة من قدر الواصف، فكلما كان الواصف عظيمًا كانت الصفة عظيمة، ما بالك إن كان الواصف هو الله"، مؤكدًا أن الله وصف أخلاق النبي بالعظمة، مستدلا بآيات من كتاب الله حين قال: (وإنك لعلى خلق عظيم،) متابعًا: "وهل يقول الله غير الحق".

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