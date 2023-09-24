حسام عبدالمجيد ينهى أزمته مع أوسوريو

انتهت أزمة حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد الاعتذار للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق.

وجاء اعتذار اللاعب بسبب ما بدر منه، في وقت سابق بعد رفضه الذهاب إلى ستاد الدفاع الجوي مع حافلة الفريق قبل مباراة بيراميدز الأخيرة بعد علمه باستبعاده من التشكيل الأساسي ليقرر الجهاز الفني فرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف جنيه.

وأكد مصدر داخل الفريق أن اللاعب اعتذر للمدير الفني أمام جميع اللاعبين في الساعات الماضية ليقرر أوسوريو فتح صفحة جديدة معه.

ووضع أوسوريو، برنامجا تدريبيا خاصا للبنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق برفقة رباعي الشباب علي ياسر ومحمد صلاح ومصطفى شكري وكريم عبد الحق خلال مران اليوم السبت.

وخاض الخماسي مرانا خاصا على هامش التدريبات الجماعية لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة، وأدى اللاعبون تدريبات خاصة بالكرة بجانب فقرة بدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها غدًا الإثنين باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.