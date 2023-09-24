نوال تحيى حفلًا فى البحرين وتتألق بأغنية "مخاصماك" (صور)

أحيت المطربة نوال عبدالشافي صاحبة أغنية "مخاصماك" حفلًا غنائيًا في البحرين، رفع شعار كامل العدد وقدمت من خلاله مجموعة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور منها "مخاصماك" و"عينك" و"على كيفي" وتحضر نوال لمجموعة حفلات خارج مصر خلال الفترة المقبلة.

وتخطت مؤخرًا أغنية “مخاصماك” للمطربة نوال حاجز 500 مليون مشاهدة على التيك توك، ويعد رقمًا كبيرًا منذ طرحها وأصبحت الأكثر استماعًا في الفترة الأخيرة، نظرًا لبساطتها في الأداء وإشادة نجوم الفن والغناء بها وتصدرها المشهد الغنائى في معظم الحفلات والأفراح والمناسبات، وتفوقت الأغنية على عدد من الأغانى المطروحة حاليًا.

وقول كلمات أغنية مخاصماك:“مخاصماك وابعد عنى أنا مش طيقاك سيبنى مش عايزه ابقا معاك متورينيش وشك تانى، مخاصماك مجنون بجد انا مش فهماك مش عايزه عينى تكون شيفاك ولا اسمع صوتك ف ودانى، عينك رايحه ورا أى بنت وأنا مش شاكه ده أنا اتاكدت وبتشتكى لو جيت نكدت والناس تقول غلبان ياحرام شكلك عاوز علاقتنا تبوظ، وبتشتكى من لوى البوز مش هتصالح غير وقت م أعوز متجيش تجر معايه كلام” .

وطرحت نوال أغنية “عينك” وتخطت تحقيق أكثر من 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتقول مقطع أغنيتها بركاتك ياللي عينك واسعة، كرماتك هلت اهي وطالعة، خمسنا وبرضه مافيش فايده والخرزه الزرقا دي مش نافعه، بلسانك قولت إنها والعة، وحياتك الدنيا بقت واقعة، جرا ايه هو احنا مافيش غيرنا ما الدنيا اهي قدامك واسعه، عينك عينك هنروح فين من عينك، شيل عينك من علينا حبه ده انت بتحسد عيني عينك، عينك عينك مانخافش غير من عينك، لو حاجة قدامك وسايبها بناخدها بتحلو في عينك، عرفينك ياللي بتحسدنا وبشايرك بانت اهي يا سيدنا، عينك باصة على اللي معانا والكحكة بقت عجبة في ايدنا، ماتريح ياللي انت ناظرنا ماتروح ده إحنا على آخرنا، ماسكين في الخشبة ومن خوفنا رشينا الملح وبخرنا.

المطربة نوال عبد الشافي

المطربة نوال عبد الشافي