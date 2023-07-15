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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"نوال" تتحدث عن نجاح أغنية "مخاصماك" على راديو 9090.. غدًا

نوال
نوال

تحل غدًا الأحد المطربة نوال عبد الشافي ضيفة على راديو 9090 في برنامج "باب الغنا" الذي يقدمه كل من مينا عطا ورنا سماحة من الساعة 9 إلى 11 مساء.

وتتحدث نوال عن نجاح أغنية "مخاصماك" التي أصبحت تريند السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، كما تتحدث عن تحضيراتها لأكثر من عمل غنائي خلال الفترة المقبلة.

وتقول كلمات أغنية مخاصماك:

"مخاصماك وابعد عني انا مش طيقاك سيبني مش عايزة ابقى معاك متورينيش وشك تاني، مخصماك مجنون بجد انا مش فهماك مش عايزة عيني تكون شيفاك ولا اسمع صوتك في وداني، عينك رايحة ورا أي بنت وانا مش شاكة دة انا اتأكدت وبتشتكي لو جيت نكدت والناس تقول غلبان ياحرام شكلك عاوز علاقتنا تبوظ، وبتشتكي من لوي البوز مش هتصالح غير وقت ما أعوز متجيش تجر معايا كلام".

رأي ساعة خلال تريند السوشيال ميديا تريند السوشيال

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