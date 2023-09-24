الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"طريق المحبة" في عظة الأحد الأسبوعية على قناة ON

الكنيسة
الكنيسة

أذيعت، الأحد، كلمة للأب القس موسى نبيل كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بمنطقة الوايلي الكبير بالقاهرة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

موضوع العظة

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الثاني من شهر توت، وموضوع إنجيله وهو "إرسالية السبعين" في إنجيل لوقا والأصحاح العاشر، وأشار إلى أن المحبة المقدمة من الله هي الشفاء الإلهي لطبيعة الإنسان التي فسدت بسبب الخطية الجدية، وكذلك الشفاء من التشوّه الذي حدث بها، لذلك الإنسان عليه أن يسلك بحسب الوصايا، ويُقدم المحبة لكل الناس وحتى الأعداء لكي ينال نصيبًا في ملكوت السموات، "لأَنَّهُ هكَذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ، لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ" (يو ٣: ١٦).

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

من جهة اخرى، شارك البابا تواضروس الثاني حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية الأوربية للتراث القبطي (TEACH) للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

وجاءت مشاركة قداسة البابا عبر الإنترنت من خلال برنامج zoom meeting وتضمن برنامج الحفل فيلم تسجيلي عن الأكاديمية وأنشطتها، وكلمة للبروفيسور الدكتور ميشيل حنين شكر خلاها قداسة البابا على حضوره الحفل. وكلمة أخرى لنيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن تناول فيها الأدوار التي تقوم بها الأكاديمية مقدمًا الشكر للجهد المتميز الذي يقوم به الدكتور ميشيل حنين، مشيدًا شغف الدارسين وخصوصا كبار السن لدى دراستهم للألحان الكنسية واللغه القبطية واتقانهم لهما.

ثم تحدث قداسة البابا مهنئًا الخريجين ومقدمًا الشكر لكل القائمين على العمل في الأكاديمية متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح.

وأشار قداسته إلى ثلاثة عناصر يحلم بها للأكاديمية، هي:

١- مكان ومقر مناسب

٢- حصول الأكاديمية على الاعتمادات الجامعية الدولية المطلوبة.

٣- تقديم تقرير سنوي شامل.

وألقى البابا كلمة عن الخادم ودوره وصفاته وضرورة أن يتمتع بالعقل المنفتح، والقلب المتسع، والروح المتضع.

برنامج عظة الأحد الأسبوعية عظة الأحد الأسبوعية على قناة ontv عظة الأحد الأسبوعية عظة الأحد

مواد متعلقة

راعي كنيسة السيدة العذراء بإمبابة ينظم مؤتمرا تكوينيا لخدّام الأنشطة

الكنيسة الأسقفية تستضيف لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر

"جنود مريم"بالإسماعيلية يزورون عزبة چورچ متى في الشرقية

ختام الفترة الصيفية لنشاط التعليم المسيحي ببازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ

"طوب ينور قلوب".. مؤتمر خدمة إيمان ونور بكنيسة العذراء بشبرا

المطران شيحان: ندعم ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

في احتفالات اليوم.. اللاتينية: أصل الكتاب المقدّس لا يتحدّد في البحث الإنساني

في ذكرى المعمدان.. الكنيسة البيزنطية: له دوراً هاماً في سرّ فداء البشر

الأكثر قراءة

بعد تحذير العالم الهولندى.. كيف يتنبأ العلماء والخبراء بالزلازل؟

الرى: فشل مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

شروط الإسكان الاجتماعي 2023/2024| ما هي المستندات المطلوبة؟

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

محمد صلاح يتقدم لليفربول بهدف فى شباك وست هام بالدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

شاهد عيان يكشف لـ"الدستور" تفاصيل اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمخيم نور الشمس

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟