"طريق المحبة" في عظة الأحد الأسبوعية على قناة ON

أذيعت، الأحد، كلمة للأب القس موسى نبيل كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بمنطقة الوايلي الكبير بالقاهرة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

موضوع العظة

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الثاني من شهر توت، وموضوع إنجيله وهو "إرسالية السبعين" في إنجيل لوقا والأصحاح العاشر، وأشار إلى أن المحبة المقدمة من الله هي الشفاء الإلهي لطبيعة الإنسان التي فسدت بسبب الخطية الجدية، وكذلك الشفاء من التشوّه الذي حدث بها، لذلك الإنسان عليه أن يسلك بحسب الوصايا، ويُقدم المحبة لكل الناس وحتى الأعداء لكي ينال نصيبًا في ملكوت السموات، "لأَنَّهُ هكَذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ، لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ" (يو ٣: ١٦).

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

من جهة اخرى، شارك البابا تواضروس الثاني حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية الأوربية للتراث القبطي (TEACH) للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

وجاءت مشاركة قداسة البابا عبر الإنترنت من خلال برنامج zoom meeting وتضمن برنامج الحفل فيلم تسجيلي عن الأكاديمية وأنشطتها، وكلمة للبروفيسور الدكتور ميشيل حنين شكر خلاها قداسة البابا على حضوره الحفل. وكلمة أخرى لنيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن تناول فيها الأدوار التي تقوم بها الأكاديمية مقدمًا الشكر للجهد المتميز الذي يقوم به الدكتور ميشيل حنين، مشيدًا شغف الدارسين وخصوصا كبار السن لدى دراستهم للألحان الكنسية واللغه القبطية واتقانهم لهما.

ثم تحدث قداسة البابا مهنئًا الخريجين ومقدمًا الشكر لكل القائمين على العمل في الأكاديمية متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح.

وأشار قداسته إلى ثلاثة عناصر يحلم بها للأكاديمية، هي:

١- مكان ومقر مناسب

٢- حصول الأكاديمية على الاعتمادات الجامعية الدولية المطلوبة.

٣- تقديم تقرير سنوي شامل.

وألقى البابا كلمة عن الخادم ودوره وصفاته وضرورة أن يتمتع بالعقل المنفتح، والقلب المتسع، والروح المتضع.