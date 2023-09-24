الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ترأس المخابرات وأدار حرب أكتوبر.. القوات المسلحة تبرز أهم محطات المشير أحمد إسماعيل

المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل

"أعاهد الله والوطن أن أبذل وأضحي إلى غاية المدى حتى أن نحقق الهدف"، هكذا بدأ الفيديو التقريري لصفحة المتحدث العسكري الرسمية على "فيسبوك" بكلمات المشير أحمد إسماعيل علي.

عُين وزيرًا للحربية

فيما أوضح التقرير أبرز محطات المشير أحمد إسماعيل على، وفيما يلي التفاصيل:-

تخرج من الكلية الحربية ضابطًا بسلاح المشاة في الأول من يوليو عام 1938.

قاد سرية مشاة في حرب فلسطين عام 1948.

قاد اللواء الثالث المشاة في القنطرة شرق أثناء حرب 1956.

تولى مهامه استلام بورسعيد بعد الانسحاب البريطاني منها في ديسمبر عام 1956.

تولى قيادة فرقة مشاة أثناء خدمته في شبه جزيرة سيناء.

حصل على إيجاز الزمالة الأكاديمية بالمزونزا العسكرية 1958.

عُين قائد الجبهة الشرقية عقب حرب يونيو 1967.

تم تكليفه باستعادة الكفاءة القتالية للقوات المصرية، وبناء الدفاعات غرب القناة.

عُين رئيسًا لهيئة العمليات 1960.

تولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة عقب استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض في مارس عام 1969.

اختاره الرئيس الراحل محمد أنور السادات ليرأس جهاز المخابرات العامة في 15 من مايو 1971.

عُين وزيرًا للحربية في 26 من أكتوبر 1972.

أشرف على التخطيط لحرب أكتوبر وحقق التعاون الكامل مع القوات السورية لشن الحرب على الجبهتين في وقت واحد.

أدار الحرب بكامل مراحلها في السادس من أكتوبر حتى وقف إطلاق النار في 28 من أكتوبر عام 1973.

حصل على وسام نجمة الشرف العسكرية عن دوره في قيادة جيش مصر نحو تحقيق المعجزة.

سجل التاريخ كرمز من رموز مصر العظام

ورحل المشير البطل أحمد إسماعيل على في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1974، ليقلده التاريخ العسكري كرمز من رموز مصر العظام وأحد أهم القادة العسكريين في القرن العشرين.

المشير أحمد إسماعيل على أحمد إسماعيل على سلاح المشاة الكلية الحربية الانسحاب البريطاني من مصر سيناء الأكاديمية بالمزونزا العسكرية رئاسة أركان حرب القوات المسلحة الفريق عبد المنعم رياض محمد أنور السادات المخابرات العامة

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