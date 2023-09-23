بعد إثبات فشل نظريات العدو.. المشير أحمد إسماعيل أعاد هيبة الجيش المصرى (فيديو)

أعاد المشير أحمد إسماعيل، القائد العام للقوات المسلحة في حرب أكتوبر، هيبة الجيش المصري، بعد أن أثبت فشل نظريات العدو، وتسبب في تغيير قادته أثناء الحرب.

جاء ذلك في تقرير عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، بعنوان "قادة النصر.. المشير أحمد إسماعيل مشير النصر".

معلومات عن المشير أحمد إسماعيل

وُلد أحمد إسماعيل علي في 14 أكتوبر عام 1917 بشبرا وتعلم في مدارسها الابتدائية والإعدادية، وبعد أن أنهى دراسته الثانوية، حاول الالتحاق بالكلية الحربية لكنه لم ينجح، والتحق بكلية التجارة، وفي العام التالي تقدم للمرة الثانية من أجل الالتحاق بالكلية الحربية، فتم رفضه مجددا.

وأصر أن يذهب للمرة الثالثة وكان بصحبته زميله محمد أنور السادات وتم رفضهما معا لأنهما من عامة الشعب، لكنهما ذهبا في العام التالي ليتم قبولهما أخيرا، وشارك في حرب فلسطين وبعد عامين حصل على ماجستير في العلوم العسكرية.

وعندما وقع العدوان الثلاثي على مصر كان قائدا للواء الثالث في رفح ثم القنطرة شرق، وكان أول من تسلم مدينة بورسعيد بعد العدوان، وبعد سنوات تولى قيادة قوات سيناء ثم صار رئيسا للقوات البرية، وفي أكتوبر من عام 1972 اختاره الرئيس الراحل محمد أنور السادات ليكون قائدا عاما للقوات المسلحة المصرية ليبدأ إعداد الجيش لأهم مرحلة قبل الحرب.