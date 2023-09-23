السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد إثبات فشل نظريات العدو.. المشير أحمد إسماعيل أعاد هيبة الجيش المصرى (فيديو)

المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل

أعاد المشير أحمد إسماعيل، القائد العام للقوات المسلحة في حرب أكتوبر، هيبة الجيش المصري، بعد أن أثبت فشل نظريات العدو، وتسبب في تغيير قادته أثناء الحرب. 

جاء ذلك في تقرير عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، بعنوان "قادة النصر.. المشير أحمد إسماعيل مشير النصر".

معلومات عن المشير أحمد إسماعيل

وُلد أحمد إسماعيل علي في 14 أكتوبر عام 1917 بشبرا وتعلم في مدارسها الابتدائية والإعدادية، وبعد أن أنهى دراسته الثانوية، حاول الالتحاق بالكلية الحربية لكنه لم ينجح، والتحق بكلية التجارة، وفي العام التالي تقدم للمرة الثانية من أجل الالتحاق بالكلية الحربية، فتم رفضه مجددا. 

وأصر أن يذهب للمرة الثالثة وكان بصحبته زميله محمد أنور السادات وتم رفضهما معا لأنهما من عامة الشعب، لكنهما ذهبا في العام التالي ليتم قبولهما أخيرا، وشارك في حرب فلسطين وبعد عامين حصل على ماجستير في العلوم العسكرية. 

وعندما وقع العدوان الثلاثي على مصر كان قائدا للواء الثالث في رفح ثم القنطرة شرق، وكان أول من تسلم مدينة بورسعيد بعد العدوان، وبعد سنوات تولى قيادة قوات سيناء ثم صار رئيسا للقوات البرية، وفي أكتوبر من عام 1972 اختاره الرئيس الراحل محمد أنور السادات ليكون قائدا عاما للقوات المسلحة المصرية ليبدأ إعداد الجيش لأهم مرحلة قبل الحرب.

المشير أحمد إسماعيل أعاد الهيبة للجيش المصري الجيش المصرى فشل نظريات العدو اثبات نظريات العدو

مواد متعلقة

جويل روبن: الجمهوريين يدفعون بأن بايدن ارتكب جرائم ولا يحاسب عليها

مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق: "نحن الآن في موسم مزعج وهو وقت الحملات الانتخابية"

"القاهرة الإخبارية": موسكو تعلق نقل الركاب فى خليج سيفاستوبول

تايوان: تزايد الأنشطة العسكرية للصين يزيد احتمال خروجها عن السيطرة

أستاذ الصدر والمناظير: العلاج بالتبريد لا يقتصر على أورام الرئتين (فيديو)

رامى المتولى: من الصعب وصول الأفلام العربية المشاركة بالأوسكار إلى القائمة القصيرة (فيديو)

"الأرصاد": ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم (فيديو)

كرنفال جماهيرى فى افتتاح الدورة 13 من مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى

الأكثر قراءة

موعد صرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة (فيديو)

اليونيسف لـ"الدستور": الوضع فى ليبيا كارثى.. والأطفال يحتاجون لدعم عاجل

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

حدث تاريخى.. الأهلى يلعب على برونزية مونديال الأندية للسلة

انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا

الليلة.. أسامة كمال يعود إلى "مساء DMC" باستضافة مرشح رئاسى محتمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة