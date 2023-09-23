السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد السيد عيد لـ"الشاهد": ليلة 24 أكتوبر دمر عبدالعاطى 23 دبابة إسرائيلية بالسويس

الكاتب محمد السيد
الكاتب محمد السيد عيد

قال الكاتب والأديب الكبير والسيناريست، محمد السيد عيد، إن ليلة 24 أكتوبر 1973م، كانت ليلة من ليالي التاريخ، حيث أصبحت "عيد السويس". 

وأضاف محمد السيد عيد، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية “extra news”، أنه في هذه الليلة تقدمت القوات الإسرائيلية، لافتاً إلى أنه في هذه الليلة ضرب "عبدالعاطي" الملقب بصائد الدبابات، 23 دبابة إسرائيلية، لافتا ًإلى أن "عبدالعاطي" كان واحدًا من بين الكثيرين الذين ضربوا دبابات أيضاً، حيث كانت ليلة 24 أكتوبر مجزرة للدبابات الإسرائيلية. 

وأوضح أنه على الرغم من كل ذلك؛ إلا أن إسرائيل ضربت ضربات مؤثرة، وكانوا قد وصلوا إلى الكيلو 101، فكان ينبغي على المدينة أن تدبر نفسها من أكل وشرب في ظل هذا الحصار، لكن كل المواطنين والمسؤولين بالمدينة كانوا على مستوى المسؤولية، حيث قاموا بتنظيم أنفسهم، وكان هناك نقص في الأدوية وفي الدم، لكن كل ذلك تم احتماله حتى تم فض الاشتباك في الكيلو 101، وبالتالي لم تسقط المدينة وقاومت مقاومة باسلة.

برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج الشاهد محمد السيد عيد حرب اكتوبر نصر أكتوبر عيد السويس

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