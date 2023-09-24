الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الغضبان يشارك فى اجتماع مجلس جامعة بورسعيد قبل بداية العام الدراسى الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، في اجتماع  مجلس جامعة بورسعيد، وذلك في إطار حرص محافظ بورسعيد على المشاركة في الاجتماع بصفة مستمرة لمتابعة مستجدات العمل داخل جامعة بورسعيد، جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

واستعرض محافظ بورسعيد، مع مجلس الجامعة، آخر مستجدات الأعمال في كليات الجامعة، وناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بالاستعداد لبدء العملية التعليمية بجامعة بورسعيد، مؤكدًا أن جامعة بورسعيد حريصة على تطبيق منظومة متطورة في مجال التعليم الجامعي بصفة مستمرة، وأن هناك إجراءات مكثفة لتوفير كل سبل الراحة للطلاب.

مشاركة فعَّالة لجامعة بورسعيد

وأكد اللواء عادل الغضبان أهمية المشاركة الفعالة لجامعة بورسعيد وتعاونها المثمر في العديد من المجالات، خاصة التعاون في مجال توفير المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية للمعلمين في كافة المراحل التعليمية، وذلك على أحدث نظم التعليم والتدريب، بما يتماشى مع أهداف التطور في العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد، مشيرًا خلال كلمته إلى حرصه على التواصل مع جامعة بورسعيد شركاء النجاح.

من جهتهم، أشاد الحضور بجهود المرحلة الحالية التي تشهد إنجازات جرت في وقتٍ قياسي، ساهمت في جعل بورسعيد مدينة نموذجية من الطراز الأول، وحققت طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن على المستويات كافة، كما وجهوا الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المثمر مع جامعة بورسعيد، وحرصه المستمر على المشاركة في فعاليات مجلس جامعة بورسعيد.

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الغضبان بورسعيد جامعة الجامعة محافظ عادل الغضبان

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