صفقات أندية دوري المحترفين (2).. الألماني في صفوف السكة الحديد

دعمت الأندية المشاركة في دوري المحترفين صفوفها استعدادًا للنسخة الأولى من المسابقة التي تبدأ اليوم وهناك أندية قامت بعملية إحلال وتجديد شاملة منها غزل المحلة وبترول أسيوط ولافيينا ودكرنس والسكة الحديد، وعلى مدى 4 حلقات تقدم "الدستور" الصفقات الكاملة لأندية دوري المحترفين.

النصر للتعدين يتعاقد مع 21 لاعبا

تعاقد نادي النصر للتعدين مع 21 لاعبا وهم : السيد عطية حارس الزمالك ومحمود تايسون وأحمد مجدي وأحمد صبحي من المقاولون ومحمد حسن لاعب العبور وأحمد الحوت من اتحاد الشرطة وإيهاب بيبو من دمنهور وأحمد الجوهري لاعب النجوم ومحمد شريف حارس بتروجت ومحمد جمال وأيمن ندا لاعبي بايونيرز وأحمد صالح من كهرباء الإسماعيلية ومؤمن بدوي وعمر مختار من الأوليمبي ومحمود خلف ومحمد عبد الفتاح لاعبى الإعلاميين ونور نبيل من بورفؤاد ومحمد إبراهيم عليان من المدينة المنورة ومصطفى أوتاكا من الألومنيوم والسيد حمص لاعب بلدية المحلة ومحمود نعيم لاعب أسوان وإيسترن كومباني السابق.

السيد عطية حارس الزمالك انتقل للتعدين

الألماني في صفوف السكة الحديد

وتعاقد نادي السكة الحديد مع 16 لاعبا وهم : يوسف رحومة حارس بورتو السويس ومؤمن جابر حارس الترسانة والسعيد كمال لاعب المصري وباسل عادل من منتخب السويس ومحمد أشرف وحسين البدري ومحمد عصام وعبد الله جمعة عواض رباعي إف سي زد ومحمد جمال الكارتة لاعب بتروجت والكيني جون إيفيري ومحمد جمال ثنائي بورتو السويس ومحمود عبد العاطي مهاجم إيسترن كومباني وأحمد الكوهي لاعب المقاولون مواليد 2001 ومحمد نادي لاعب سموحة وأحمد فوزي لاعب القناة ومحمود الألماني حارس بلدية المحلة مواليد 2001 .

13 لاعبا جديدا في وادي دجلة

وقام وادي دجلة بضم 13 لاعبا وهم : عبد الكافي رجب حارس السكة الحديد ومحمد الشبيني مدافع الانتاج الحربي وأحمد رفعت لاعب النجوم وأحمد داهش مدافع إيسترن كومباني وعبد الله كامل من أسمنت أسيوط وأحمد دحروج لاعب أسوان ومؤمن عاطف ومحمود طلعت لاعبي الداخلية ووليد عطية مهاجم بترول أسيوط ويوسف محسن أويا لاعب العبور ومحمد رزق لاعب المقاولون وإسلام جمال من فاركو .

بتروجت يتعاقد مع لاعب الزمالك

وتعاقد نادي بتروجت مع 11 لاعبا هم : محمد الخضري لاعب الزمالك ومحمود حمدي الونش حارس منتخب السويس وأحمد بحبح لاعب الاتصالات وحامد حمدان من المجد السكندري وكامل كابوريا ومصطفى سلطان وأحمد الصعيدي ثلاثي إف سي زد وفارس رضا وحاتم جميل ومحمود حمودة لاعبى المقاولون مروان النجار مدافع بروكسي.

محمد الخضري من الزمالك إلى بتروجت

القناة يضم 18 لاعبا فقط

وتعاقد نادي القناة مع 18 لاعبا هم : محمود البدري مدافع الإسماعيلي وهشام رأفت لاعب الاتصالات ومحمود عبد الحكيم وأسامة الليبي من بلدية المحلة ومحمد أنور ومحمد توكل من الجونة وعلي عامر لاعب الأهلي ومحمود حرشة لاعب بورتو السويس ومحمد سمارة من الترسانة ومحمود ناصف لاعب بلدية المحلة ومحمد ريعو من الانتاج الحربي وعمر ميرا من فيوتشر وأحمد حسن وإبراهيم صلاح من بلدية المحلة وإسلام زيادة من انبي ومصطفى معوض لاعب بتروجت والرواندي كيدي نسانزيمفورا وحسين رجب مهاجم الداخلية.