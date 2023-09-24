الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن إعداد وتأهيل أخصائى توحد ولغة الإشارة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان  على حرص واهتمام الجامعة بتطوير وتأهيل الطلاب، حيث إن الدورات التدريبية تلعب دورًا حاسمًا في تمكين الطلاب واكتسابهم الخبرات اللازمة لتحقيق نجاحهم في مساراتهم المهنية، لذا، نسعى دائمًا لتنظيم مثل هذه الدورات التي تساهم في تطوير مهارات ومعرفة طلابنا وتجهيزهم لمستقبل مشرق.

جاء ذلك وفقا لبيان جامعة حلوان الذي يفيد أن وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن "إعداد وتأهيل أخصائي توحد ولغة الاشارة" وفقا لآخر ما توصل اليه العلم الحديث ٢٠٢٣، وذلك تحت رعاية الدكتور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جامعة حلوان تطلق دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين

أهمية الدورات التدريبية 

تهدف الدورة التدريبية إلى تدريب الطلاب الراغبين في العمل في مجال التربية الخاصة على مهارات التوحد وإعداد أخصائى توحد واكتشاف ودعم المهارات لدى الطلاب من خلال محاضرات نظرية وعملية، كذلك مساعدة الطلاب على تحديد الأهداف ودعم فكر التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الطالب وتطوير ذاته بما يتوافق مع سوق العمل، وزيادة مهارات التواصل والتفاعل بين طلاب الكليات المختلفة وبناء جسر من العلاقات بينهم، والتدريب والتطوير لرفع مستوى أداء الطلاب وتنمية المهارات والقدرات، وتحقيق النجاح للطالب على المستوى الشخصي والمجتمعي لمواجهة سوق العمل.

txt

جامعة حلوان تشارك فى احتفالية هيئة تعليم الكبار باليوم العالمى لمحو الأمية 2023

وتضم الدورة العديد من المدربين المتخصصين  المحترفين من ذوي الخبره والمهاره فى مجال "التوحد ولغة الإشارة"، وهذا وتبدأ فعاليات الدورة التدريبية خلال الفترة من ٨ إلى ٣١ أكتوبر٣٠٢٣، وتكون الدورات التدريبية أيام "الأحد- الثلاثاء- الخميس" من كل أسبوع.

 وتعقد الدورة التدريبية تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون الطلاب، محمد جاد مدير عام رعاية الشباب، ياسر عبدالمنعم مدير وحدة التنمية البشرية.

توحد ولغة الاشارة وتأهيل أخصائي مجال التربية الخاصة دعم المهارات لدى الطلاب رفع مستوى أداء الطلاب لأنشطة الطلابية الدورات التدريبية مهارات التواصل

مواد متعلقة

استعدادات كلية آداب عين شمس للعام الدراسى الجديد 2024

"الخشت" يترأس الاجتماع التنفيذى للانتهاء من التجهيزات الأكاديمية لجامعة القاهرة الدولية

لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات صناعي

"التعليم العالى" لـ"الدستور": خريجو الجامعات التكنولوجية جاهزون لسوق العمل

معهد إعداد القادة يستضيف الورشة الثانية من مشروع اليونسكو الوطني

"القومى للبحوث" يواصل إطلاق قوافله الطبية بالمحافظات

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وطريقة الحصول عليها

انطلاق المؤتمر الدولى "المستقبل بين ريادة الأعمال والتحول الرقمى" غدًا

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

تجديد حبس البلوجر هدير عاطف

أمين مساعد مستقبل وطن بدمياط: السيسي أسس لدولة المواطنة واهتم بذوي الهمم

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مُدمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟

فلسطين: نطالب بإجراءات أممية لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأراضينا

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة