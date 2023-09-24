بدء محاكمة المتهمين بقتل مسن فى روض الفرج

بدأت منذ قليلة محكمة جنايات شمال القاهرة، جلسة النطق بالحكم على المتهمين بقتل مسن بروض الفرج؛ للاستيلاء على ثروته.

تفاصيل محاكمة المتهمين بقتل مسن بروض الفرج

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل جديدة في قضية مقتل مسن على يد زوجته بمعاونة صديقها بـ روض الفرج، حيث أقرت بوجود اتفاق بينها وبين المتهمين على تقديم مشروبات تحوي عقاقير مضادة للاكتتاب ومهدئة ومنومة للمجني عليه، ومساعدته على احتسائها وذلك من خلالها، والمعدة والمجهزة من قبل المتهمين الثاني والثالث.

تحقيقات قضية مقتل مسن على يد زوجته بـ روض الفرج

وكشفت تحقيقات القضية التي حملت رقم 3869 لسنة 2022، حيث ننشر أقوال المتهم بقتل مسن بمعاونة زوجته في التحقيقات، والتي جاءت على النحو التالي:

س: وهل سبق لك وأن قمت بشراء عقاقير مهدئة ومنومة؟

ج: أيوه.

س: وما هي أنواع تلك العقاقير؟

ج: أنا معرفش الاسم بالتحديد لأنه كان بيبقى مكتوب في الروشتة بالإنجليزي بس هي أدوية خاصة بالاكتئاب والمهدئات والمنومات.

س: ولم كنت تقوم بذلك؟

ج: أنا وديت آية لدكاترة نفسيين 3 مرات بعلم أهلها، المرة الأولى كانت والدتها الله يرحمها معايا، ومرة كان معايا خالها، أنما المرة الأخيرة كنا لوحدنا وكانوا الدكاترة بيكتبوا على أدوية مهدئة لازم تأخذها بانتظام في فترة زمنية معينة مع المتابعة، وأنا كنت بتكفل بفلوس علاجها بعلم أهلها، وكنت بجيب لها الدواء بس بديها الجرعة اليومية لأنها كانت ممنوعة من الخروج من البيت وخصوصًا بعد وفاة والدتها.