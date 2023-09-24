الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تحرك بهم قطار بنها".. منظومة الشكاوى بـ"الوزراء" تنجح فى تسليم ثلاثة أطفال لوالدتهم

منظومة الشكاوى بـالوزراء
منظومة الشكاوى بـ"الوزراء"

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية  في تسليم ثلاثة أطفال لوالدتهم بعد أن تحرك قطار بهم دونها من محطة "بنها" بمحافظة القليوبية، وذلك بعد أن رصدت منظومة الشكاوى الحكومية منشورًا متداوَلًا بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، استغاثت خلاله شقيقة سيدة لم تتمكن من اللحاق بقطار محطة "بنها" بمحافظة القليوبية، بعد أن أودعت داخله أطفالها الثلاثة القُصر بمفردهم دون مرافق، ولم يكن بحوزتهم سوى هاتفها المحمول وبعض النقود، مُلتمسة خلاله مساعدتها للعثور على الأطفال مرة أخرى.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، في ضوء التنسيق الذي تحرص عليه منظومة الشكاوى مع كل الجهات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات؛ فقد تم التوجيه لوزارة النقل؛ بحيث أفادت "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" أنه بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات تم تحديد رقم القطار المتواجد به الأطفال الثلاثة، والتأهب لاستقبالهم بـ"محطة مصر"، وفي تلك الأثناء استمر التواصل مع السيدة "ناشرة الاستغاثة على صفحات التواصل الاجتماعي"؛ لإعلامها بمستجدات الموقف ووصول الأطفال للمحطة.

وأضاف بيان المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء قائلا، إنه نظرًا لحِرص المنظومة الشديد على أمن وسلامة المواطنين، تم استقبال الأطفال من قِبل مدير المحطة، وإيداعهم بمكتبه؛ ليظلوا بمأمن حتى وصول ذويهم، كما تم استخدام إذاعة محطة "بنها" لاستدعاء الأم وطمأنتها على أبنائها وعليه، استقلت الأم القطار التالي المُتجه لمحطة مصر وقامت بتسلم أطفالها، وأعربت عن خالص شكرها للحفاظ عليهم وتسليمهم إياها بسلام.
 

منظومة الشكاوى الحكومية مجلس الوزراء شكاوى واستغاثات للمواطنين فيسبوك بمحافظة القليوبية

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