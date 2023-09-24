الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جريزمان على رأس قائمة أتلتيكو مدريد استعدادًا لمواجهة الريال في الدوري الإسباني

أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة ريال مدريد في ديربي العاصمة بالدوري الإسباني.

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره ريال مدريد في ديربي العاصمة، الذي سيُقام على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

قائمة أتلتيكو مدريد استعدادًا لمواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة أتلتيكو مدريد استعدادًا لمواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك – جريبتش – جوميز

خط الدفاع: خيمينيز – أزبيليكويتا – سافيتش – مولينا – خافيير جالان – هيرموسو – كوستيس.

خط وسط الملعب: كوكي – ساؤول – صاموئيل لينو – ماركوس لورينتي – فيتسل – ريكيلمي.

في خط الهجوم: أنطوان جريزمان – ممفيس ديباي – أنخيل كوريا – ألفارو موراتا.

 

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ترتيب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، خلف كلًا من برشونة وجيرونا أصحاب المركز الأول والثاني على التوالي، برصيد 16 نقطة.

بينما يتواجد فريق أتلتيكو مدريد حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط.

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