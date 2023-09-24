قائد قوات الصاعقة الأسبق: عبرنا خطًا مائيًا أسطوريًا والعملية كانت شبه مستحيلة

قال اللواء أركان حرب الدكتور أحمد يوسف، قائد قوات الصاعقة وحرس الحدود الأسبق والمستشار الحالي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن طلاب الكلية الحربية كانوا يشعرون بالفخر والعزة عند سماعهم بيانات حرب أكتوبر المجيدة، حيث كان يدرس بالكلية خلال هذه الفترة.

قائد قوات الصاعقة الأسبق: فترة حرب أكتوبر اللبنة الأساسية للولاء والانتماء إلى الوطن

وأضاف يوسف، خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "كنا نسمع بيانات تحقيق الانتصارات والعبور، وكنا نضع أيدينا على قلوبنا فيما يخص العبور، لأنها من العمليات العسكرية الصعبة جدًا، فقد عبرنا خطًا مائيًا أسطوريًا، وكانت العملية أقرب إلى أن تكون شبه مستحيلة".

وأشار قائد قوات الصاعقة وحرس الحدود الأسبق إلى أن حرب أكتوبر مثلت بالنسبة له اللبنة الأساسية للولاء والانتماء إلى الوطن، مضيفًا: "وهو ما ينطبق على زملائي الطلاب في الكلية وباقي المعاهد العسكرية خلال هذه الفترة، فقد تشكلت لدينا حالة من حالات الوعي والانتماء إلى الدولة والقوات المسلحة والشعور بالفخر والاعتزاز".

وتابع: "التحقت بالكلية الحربية في عام 1972 وتخرجت في بداية يناير 1976، وكل من التحقوا في هذا التوقيت وما قبله كان دافعهم وطنيا، فقد كنا نتمنى المشاركة في تحرير الأرض المصرية المحتلة".