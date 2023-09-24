"القاهرة الإخبارية": الجيش السودانى يقصف تمركزات ميليشيا الدعم السريع بالمدفعية والمُسيّرات

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الجيش السوداني يواصل قصف تمركزات ميليشيا الدعم السريع بالمدفعية والمُسيّرات، في أم درمان والخرطوم بحري ومناطق أخرى.

تصاعد أعمدة الدخان

وأكدت أن الاشتباكات بين الجيش وميليشيا الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم أدت إلى تصاعد أعمدة الدخان بعدة مناطق حتى الآن.

وفي وقت سابق، أكد محمد إبراهيم، موفد "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب أفرزت في السودان واقعًا غاية في السوء على حياة السودانيين، ومعظم السودانيين فقدوا وظائفهم، والكثير من الموظفين الحكوميين لا يتقاضون رواتبهم، ومع تزايد أيام الحرب التي مرت عليها 5 أشهر قد تتفاقم الأزمة أكثر ويتفاقم النزوح.

وأضاف أنه في ظل هذا الوضع توقفت المؤسسات الحكومية، وعلى رأسها المؤسسات التعليمية من المدارس والجامعات، وتوقفت الدراسة بمدن السودان المختلفة، حتى المدارس في عدد من الولايات التي تستقبل النازحين فتحت أبوابها لإيواء النازحين، فلا مكان فيها للدراسة.