كثافات مرورية بشارع رمسيس.. الحالة المرورية اليوم في القاهرة والجيزة

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية اليوم.

ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي حتى ميدان العباسية، كما ظهرت كثافات مرورية نسبية بمنطقة تقاطع صلاح سالم، وسيولة مرورية أعلى كوبري الجلاء وحتى طريق العروبة، كما ظهرت كثافات نسبية أعلى كوبري المطار ستبدأ في الاختفاء عند الدخول على طريق المطار.

وظهرت كثافات نسبية عند كوبري الحدائق للقادم من الزاوية ومتجه إلى الفنجري كذلك الأمر أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات.

كثافات مرورية في شارع فيصل وتباطؤ حركة السيارات بشارع الهرم

أما في محافظة الجيزة، يشهد شارع فيصل كثافات مرورية، كما يشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفى منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور.

كما ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية وكثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، أما طريق المحور يشهد كثافات بسيطة قبل محور ميدان لبنان، أما المتجه الى أكتوبر توجد سيولة مرورية.