ملك الموال.. "إكسترا نيوز" تحتفى بذكرى ميلاد الفنان محمد طه (فيديو)

يعد الفنان محمد طه واحدًا من أبرز قامات الفن الشعبي في مصر، قدم خلال مسيرته أكثر 10 آلاف موال، والذي تحل ذكرى ميلاده اليوم 24 سبتمبر.

بدأ محمد طه الغناء في الموالد الشعبية، مثل مولد السيدة زينب والحسين، وتتلمذ على يد رئيس الزجالين، ليلتحق بعدها بالإذاعة المصرية، جاء ذلك في تقرير عرضته فضائية "إكسترا نيوز" حول ذكرى ميلاد الفنان الراحل.

شهرته وصلت إلى مختلف أنحاء الوطن العربي

أبدع في فن الموال وكان يرتجل على المسرح معتمدًا على حضور ذهنه، ووصلت شهرته إلى مختلف أنحاء الوطن العربي، كما أحيا حفلات في دول أجنبية منها إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، ونظرًا للنجاح الكبير الذي حققه اجتذبته السينما ليشارك في عدد من الأفلام، كما شارك بصوته كراوي للأحداث في فيلم "حسن ونعيمة".

وامتد مشوار محمد طه الفني لما يقارب الـ40 عامًا، قدم خلالها ما يقرب من 10 آلاف موال من كلماته وألحانه، ومن أشهر مواويله "لسانك حصانك"، "حسن ونعيمة"، "أنتِ الأصيلة يا مصر"، و"يا بهية".

ورحل عن دنيانا ملك الموال الشعبي الفنان محمد طه في 12 نوفمبر 1996.