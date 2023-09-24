الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على زهيجيانج الصيني 38-37 في مباراة برونزية مونديال الأندية للسلة

أنهى فريق الأهلي، الشوط الأول من مباراته أمام زهيجيانج جولدن بولز الصيني، متقدمًا بنتيجة 38-37 في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة (كأس إنتركونتينتال)، المقامة حاليًا بسنغافورة.

وتقدم الأهلي، في الربع الأول متقدمًا بنتيجة 22-12، قبل أن يواصل تقدمه في الربع الثاني، بنتيجة 38-37.

وكان الأهلي، قد تأهل لخوض مباراة تحديد المركز الثالث، بعد أن تواجد في المركز الثاني في مجموعته بالبطولة، والتي ضمت كل من فرانكا البرازيلي وإيجنيت الأمريكي.

مشوار الأهلي في البطولة

وجمع الأهلي، ثلاث نقاط، بعد فوزه على إيجنيت، بنتيجة 82-76، قبل أن يخسر من فرانكا البرازيلي، بنتيجة 90-70.

ويعد الأهلي، سابع فريق إفريقي يخوض منافسات كأس العالم للأندية (كأس إنتركونتينتال) منذ انطلاقها عام 1966.

ولم يسبق لأي فريق إفريقي خلال المشاركات الستة الماضية تحقيق أي انتصار في بطولة العالم للأندية. وبات الأهلي، أول فريق يحقق فوزًا في تاريخ كأس العالم للأندية بالفوز على إيجنيت الأمريكي.

ولعبت أندية إفريقيا 25 مباراة في تاريخ البطولة انتهت جميعها بخسارة ممثل القارة.

وشاركت خمسة فرق إفريقية من قبل وهم على الترتيب هيت تريسور من إفريقيا الوسطى والجيش السنغالي (مرتان) وماكساكين الموزمبيقي والزمالك واتحاد المنستير التونسي.

كما بات الأهلي، ثالث فريق إفريقي يخوض مباراة تحديد المركز الثالث، بعد الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي.

وكان فريق إينجيت الأمريكي، قد حصد المركز الخامس في بطولة (كأس إنتركونتينتال) بعد تغلبه على المنامة البحريني، بنتيجة 80-60.

وسيلتقي اليوم، فريقا فرانكا البرازيلي مع تيليكوم باسكتس بون الألماني، في المباراة النهائية لبطولة العالم للأندية.