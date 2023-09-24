الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": وصول ثانى سفينة قمح أوكرانى لإسطنبول منذ انتهاء اتفاق الحبوب

سفينة قمح
سفينة قمح

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بوصول سفينة قمح أوكراني لإسطنبول عبر البحر الأسود منذ انتهاء اتفاق الحبوب، وتعتبر السفينة الثانية التي تبحر من أوكرانيا.

تهديدات موسكو بضرب أي سفن من وإلى أوكرانيا

جاء ذلك وفق ما أفاد موقعان متخصصان في متابعة حركة الملاحة البحرية، رغم تهديدات موسكو بضرب أي سفن تنطلق من أوكرانيا أو تتوجه إليها.

وفي وقت أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا والعقوبات الدولية المفروضة على موسكو إلى اضطرابات في الإمدادات والأسواق العالمية، والتي تعتبر إنتاج روسيا وأوكرانيا أساسيًا للأمن الغذائي العالمي.

وكان نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى فيرشينينمن، قد أعلن، الخميس، أنه من المقرر أن يناقش وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف تنفيذ اتفاقيات إسطنبول المتعلقة بتصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية، خلال اجتماع يعقده مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

وقال الدبلوماسى الروسى، فى تصريح لوكالة (تاس): "سيكون هناك اجتماع بين وزير الخارجية الروسى والأمين العام للأمم المتحدة، حيث سيتم أيضًا التطرق إلى مسألة تنفيذ اتفاقيات إسطنبول".

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