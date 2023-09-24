جوتيريش يشيد فى لقاء مع شكرى بالدور الريادى للدبلوماسية المصرية

أشاد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، خلال لقاء السبت مع وزير الخارجية سامح شكري، بالدور الريادي الذي تلعبه الدبلوماسية المصرية في مختلف المحافل الدولية متعددة الأطراف، وفي مقدمتها الأمم المتحدة.

يأتي اللقاء على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح السفير أحمد أبوزيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن جوتيريش استهل اللقاء بالترحيب بوزير الخارجية في مقر المنظمة الدولية، واستعرض أهم انطباعاته على المناقشات التي دارت خلال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة والاجتماعات التي تم تنظيمها، وما عكسته من وجود توافق عام على أهمية إصلاح منظومة العمل المتعدد الأطراف - بشقيها السياسي والاقتصادى - وأنه يعول على مصر في أن تكون في مقدمة الدول التي تدعم وتقود تلك الجهود.

القضايا الهامة المرتبطة بإقليم الشرق الأوسط



ودار نقاش حول عدد من القضايا الهامة المرتبطة بإقليم الشرق الأوسط، والتطورات فى منطقة الساحل الإفريقي، حيث استعرض وزير الخارجية تقييم مصر للأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، وعملية السلام في الشرق الأوسط، باعتبارها موضوعات وقضايا مطروحة على الأجندة الأممية، ومن المهم أن يتم تعزيز دور المنظمة الدولية وأجهزتها في إيجاد حلول لأزمات المنطقة.

كما تطرقت المناقشات إلى موضوع التغير المناخي والتنمية المستدامة والدفع بعملية إصلاح منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.

وكانت قد حاز الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيريه اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس، والقبرصى كونستانتينوس كومبوس، في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص، على صدر اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد، التي واصلت متابعة النشاط المكثف لوزير الخارجية، على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وسلطت الصحف الضوء على الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة التي انطلقت أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الوزراء المعنيين من مصر والسودان وإثيوبيا ووفود التفاوض من الدول الثلاث في إطار استكمال الجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27 - 28 أغسطس الماضي.