الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. احتجاج غير مسبوق والأول من نوعه ضد الملكية البريطانية داخل قصر باكنجهام

احتجاج ضد الملكية
احتجاج ضد الملكية البريطانية داخل قصر باكنجهام

أعلنت صحيفة "التلغراف" أن أعضاء حركة "جمهورية" البريطانية، التي تعارض النظام الملكي، نظموا احتجاجا في قصر باكنجهام اليوم .

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المفترض أن يكون الناشطون قد اشتروا تذاكر دخول إلى القصر كسائحين.

وقالت الصحيفة: "أثار ناشطو حركة "جمهورية" الغضب بعد تنظيمهم احتجاجا مناهضا للنظام الملكي في قصر باكنجهام . حيث دخلوا المنزل الملكي بعد منتصف النهار، متظاهرين بأنهم سائحون، ثم التقطوا الصور في القاعة الكبرى وهم يرتدون قمصانا كتب عليها عبارة "ليس ملكي"".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تحت صورة نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، كتب ممثلو الحركة: "هذه لحظة رائعة لمناصري حركة "جمهورية" في جميع أنحاء البلاد، مجموعة من المواطنين العاديين الذين يدافعون عن الديمقراطية في موطن النظام الملكي".

وأضافت أن الاحتجاج استمر "ثواني"، ثم قام الأمن باعتقال 6 محتجين لفترة وجيزة ورافقهم إلى خارج البوابة الرئيسية.

وقال زعيم حركة "جمهورية" البريطانية غراهام سميث، الذي نقلت الصحيفة تصريحه، إن هذا هو "الاحتجاج الأول ضد النظام الملكي في قصر باكنغهام".

وأكد أن الحركة ستواصل الاحتجاج ضد النظام الملكي في جميع أنحاء البلاد، ومن المقرر تنظيم الاحتجاج القادم في 7 نوفمبر.

وكتبت الصحيفة نقلا عن ممثل شرطة العاصمة أن جهاز أمن القصر تعامل مع الحادث.
 

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