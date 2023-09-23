السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الحكمدار إسماعيل بيومى يروى لـ"الشاهد" قصة انضمامه للمقاومة الشعبية

الحكمدار إسماعيل
الحكمدار إسماعيل بيومي

قال الحكمدار إسماعيل بيومي، أحد أبطال سلاح المهندسين في حرب أكتوبر، إنه انضم للمقاومة الشعبية عن طريق استلام سلاح من الاتحاد الاشتراكي والمحافظة ومديرية الأمن للدفاع عن الوطن، متابعًا: "إحنا كان بينا وبينهم 2 كيلو فقط".

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "ذهبنا لاستلام السلاح ووقتها الطيران الإسرائيلي ألقى قنابل في ميدان شامبليون، الحماس خدنا ووصلنا لأماكن الذخيرة".

الحكمدار إسماعيل بيومي: أغمى عليا يوم تنحي جمال عبدالناصر

وأكد أن يوم خطاب تنحي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بعد نكسة 1967 أغمى عليه، متابعًا: "سحبوا منا السلاح وبدأ تنظيم الجيش والمقاومة الشعبية واستلمت سلاح وفضلت معاهم الفترة دي".

وتابع: "هما كانوا بيضربونا بالصواريخ وأنا تكويني متربي تربية وطنية من أيام الاحتلال الإنجليزي وحضرت العديد من المعارك".

وأشار إلى أنه كان دائمًا يريد الالتحاق بالجيش المصري ولكن لم يكن أكمل السن القانونية، متابعًا: "كنت عاوز أمسك حاجة أكبر من البندقية".  

ويعد برنامج "الشاهد" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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