السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى البرغوثي: أكبر تقصير في الأمم المتحدة هو ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

مصطفى البرغوثي
مصطفى البرغوثي

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين عام حركة المبادرة، إن الأمم المتحدة كان من المفترض أن تعالج ما فشلت فيه عصبة الأمم وهو الحفاظ على القانون الدولي والحفاظ على السلم العالمي.

إخفاقات الأمم المتحدة


وأكد الدكتور مصطفى البرغوثي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “عن قرب” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه بالرغم من النجاحات التي حققتها الأمم المتحدة إلا أن السجل الخاص بها حافل بالكثير من الإخفاقات، مثل السكوت على العدوان الأمريكي على فيتنام، تدمير العراق، السكوت عن الملف الفلسطيني.

وأضاف في حديثه، أنه تم إصدار مئات القرارات الخاصة بالملف الفلسطيني ولكن كانت إسرائيل تضرب بهذه القرارات عرض الحائط دون ذكر مبرر.

التقصير بالملف الفلسطيني 

وأشار إلى أن أكبر تقصير في الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهذا التقصير مستمر ومتواصل.

مصطفى البرغوثي القاهرة الإخبارية عن قرب الامم المتحدة الملف الفلسطيني

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