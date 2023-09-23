"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل سقوط قتلى ومصابين فى انفجار شاحنة بالصومال

كشف عدنان عبدي مراسل قناة القاهرة الإخبارية، عن تفاصيل انفجار شاحنة ملغومة عند نقطة تفتيش في بلدة بلد وين وسط الصومال، وأسفر الانفجار عن سقوط قتلى ومصابين.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن السلطات الرسمية حتى الآن لم تقدم حصيلة ضحايا الشاحنة الملغومة لكن مصادر محلية وأمنية أفادت بأن 20 شخصًا على الأقل قُتلوا خلال التفجير، وأصيب أكثر من 10 أشخاص آخرين وفق شهود عيان.

وأضاف أن حاكم إقليم هيران الذي تقع فيه مدينة بلد وين وصل إلى موقع الهجوم وقال في تصريحات للصحفيين، إن ما حدث هو كارثة، وذكر أن السلطات الأمنية كانت لديها معلومات عن الحادث وكانت تلاحق هذه الشاحنة الملغومة التي استهدفت المدينة.

مراسل “القاهرة الإخبارية”: الانفجار أسفر عن حريق محطة وقود

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن الشاحنة انفجرت في أحد مداخل المدينة المكتظة بالتجارة وتعد مركزًا للجمارك ونقطة تفتيش أمنية.

وتابع أنه وفقًا لحاكم إقليم هيران فإن السيارة الملغومة انفجرت في مناطق مكتظة بالسكان ومناطق تجارية وأسفرت أيضًا عن حريق بمحطة وقود ما أدى إلى مضاعفة الخسائر الناجمة.