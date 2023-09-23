أحمد موسى يرد على شائعة إلغاء قرار حظر تصدير البصل للخارج

رد الإعلامي أحمد موسى، على الشائعات حول إلغاء قرار حظر تصدير البصل، والذي أصدره رئيس الوزراء يوم الأربعاء الماضي.

وتعجب خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، من شائعة إلغاء تنفيذ قرار رئاسة الوزراء، مؤكدًا أنه لا صحة لإلغائه وعلى الناس أن تدرك الحقيقة ولا تنجرف وراء الشائعة.

وأضاف، أنه سيتم تطبيق القرار حول حظر تصدير البصل اعتبارًا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر المقبل، وذلك وفقًا لبيان وزارة التجارة والصناعة اليوم.

السبب في تأخير تنفيذ القرار

وأوضح موسى، أن السبب في تأخير تنفيذ القرار حتى مطلع الشهر المقبل هو أنه كانت هناك صفقات وتعاقدات متفق عليها، وكان لا يجوز إلغاؤها، وتم إرجاء تنفيذ القرار للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقًا.