السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الطوارئ الليبى: انتشال الضحايا بدرنة مستمر ونقدّر دعم مصر المتواصل

الدكتور أسامة علي
الدكتور أسامة علي

كشف الدكتور أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، عن الجهود الإنسانية المصرية والمساعدات التي قدمتها مصر لليبيا بعد إعصار دانيال.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لليبيا بعد إعصار دانيال لرفع العبء عن كاهل الشعب الليبي.

وأضاف أن المشهد كما هو عليه وما زالت عمليات الانتشال للجثث مستمرة من البحر، موضحاً أن هناك عددًا كبيرًا من الفرق المحلية والمصرية تواصل جهودها لانتشال الجثث التي يلفظها البحر، متابعًا: "عملية انتشال الضحايا بدرنة ما زالت مستمرة ونقدر دعم مصر المتواصل".

وأشار إلى أن هناك ضحايا داخل سيارات وداخل البحر حتى هذه اللحظة، موضحاً أن المعيشة متوفرة بعد الدعم والإمدادات التي قدمها الدول العربية الشقيقة، فكل سبل الحياة مستمرة، ولكن الوضع حزين نتيجة الكارثة الأخيرة.

ليبيا فضائية الحياة الحياة اليوم لبنى عسل

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