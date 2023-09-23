السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الدورى الإسبانى: سيلتا فيجو يتقدم على برشلونة بهدف فى الشوط الأول

لارسين
لارسين

تقدم فريق سيلتا فيجو على مضيفه برشلونة في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني بهدف دون رد.

واستحوذ فريق برشلونة على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، بينما جاء الأداء الهجومي متوسطًا بين كلا الفريقين.

وحاول لاعبو برشلونة تسجيل هدف مبكر وتأكيد سيطرتهم على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما اعتمد سيلتا فيجو على تأمين مرماهم بشكل أساسي ثم التحول من الدفاع للهجوم.

وسجل يورجن ستراند لارسين هدف التقدم لفريق سيلتا فيجو في الدقيقة 19 بصناعة من زميله دي لا توري.

وبعد تلقي شباكهم الهدف الأول اندفع فريق برشلونة للهجوم وحاولوا تهديد مرمى سيلتا فيجو من أجل تسجيل هدف التعادل، ولكن أغلب محاولاتهم الهجومية اتسمت بالاستهتار في إنهاء الهجمات.

وأجرى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة تغيير اضطراري في الدقيقة 36 بخروج فرانكي دي يونج ومشاركة جافي.

وأنقذ تيرشتيجن، حارس مرمى برشلونة مرماه من هدف محقق بعد عرضية حولها مهاجم سيلتا فيجو برأسه وارتدت وسددها لارسين واعتلت المرمى في الدقيقة 40.

وأرسل إلكاي جوندوجان تسديدة بقدمه اليسرى ناحية مرمى سيلتا فيجو في الدقيقة 42 ومرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وحاول لاعبو سيلتا فيجو استغلال تقدم برشلونة للهجوم لتهديد المرمى وتسجيل الهدف الثاني ولكن دفاع الفريق الكتالوني نجح في إفساد محاولاتهم.
ولعب جافي كرة طولية داخل منطقة جزاء سيلتا فيجو في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط ناحية جوندوجان ولكن الكرة وصلت لدفاع سيلتا فيجو بسهولة.

وسدد لاعبو برشلونة كرة واحدة على المرمى من 4 محاولات وخرجت كرتين بعيدًا عن المرمى واعترض الدفاع تسديدة، مقابل 3 تسديدات من 6 محاولات لفريق سيلتا فيجو وخرجت كرتين واعترض الدفاع واحدة.
واستحوذ لاعبو برشلونة على مجريات اللعب بنسبة 75% مقابل 25% لصالح فريق سيلتا فيجو.

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