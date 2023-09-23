السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل الرجل ساذج لتخطفه امرأة أخرى من زوجته؟.. إعلامى يوضح

هل الرجل ساذج لدرجة
هل الرجل ساذج لدرجة أن أي سيدة تخطفه من زوجته؟

رد الإعلامي ممدوح إيهاب، على سؤال  الإعلامية مفيدة شيحة، حول هل الرجل ساذج لدرجة أن أي سيدة تخطفه من زوجته أم أولاده؟.

وقال خلال لقائه في برنامج "الستات"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، إن هذا الأمر يعود للمرحلة السنية، مؤكدًا أنه لا أحد يقوم بعمل شيء دون مزاجه.

وأضاف، أن هناك جهاز تحكم في كل رجل وهو البيت والأسرة والأولاد وظروف تتحكم فيه، وكيف يدير حياته ويتحكم فيها أو يذهب لسيدة أخرى، ويكون ذلك بمزاجه وبتحكمه هو.

محامية: الأمر يكون متعلقًا بالمرأة والرجل

وأكدت دينا عدلي حسين، محامية بالنقض، أن الأمر يكون متعلقًا بالمرأة والرجل وليس واحدًا منهما فقط، لأنهما يتفقان على أن يكملا أم لا، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من الزوجات يعانين من مشاكل تسبب فيها ذهاب الزوج لأخرى.

ممدوح الرجل ساذج تخطفه زوجته مزاجه جهاز

مواد متعلقة

الخيانة الزوجية كلمة السر.. زوج يقتل زوجته بطريقة بشعة فى النزهة

بسبب الخيانة.. هل انفصلت ناتالى بورتمان عن زوجها بنجامين ميليبيد؟

بعد الخيانة.. كيف تصلح علاقتك بشريكك وتحافظ على تماسك الأسرة؟

ببن الخيانة ورفض أدوار الإغراء.. تصريحات إيمان أيوب تتصدر ترند "جوجل"

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

إيقاف مدرب الزمالك وتغريم الأهلى وبيراميدز

"الوزراء" يطالب الكهرباء بتحديد موعد للانتهاء من العمل بـ"الممارسة" (خاص)

"السياحة" تفجر مفاجأة حول الفندق الغارق فى المنيا

"حرب تخليص حق".. تفاصيل جديدة فى أزمة شقيق أنغام وعائلته

التفاصيل الكاملة لوجود هبوط أرضى بطريق السويس اتجاه مدينة الشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس جرجس عوض يكتب: كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة