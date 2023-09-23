هل الرجل ساذج لتخطفه امرأة أخرى من زوجته؟.. إعلامى يوضح

رد الإعلامي ممدوح إيهاب، على سؤال الإعلامية مفيدة شيحة، حول هل الرجل ساذج لدرجة أن أي سيدة تخطفه من زوجته أم أولاده؟.

وقال خلال لقائه في برنامج "الستات"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، إن هذا الأمر يعود للمرحلة السنية، مؤكدًا أنه لا أحد يقوم بعمل شيء دون مزاجه.

وأضاف، أن هناك جهاز تحكم في كل رجل وهو البيت والأسرة والأولاد وظروف تتحكم فيه، وكيف يدير حياته ويتحكم فيها أو يذهب لسيدة أخرى، ويكون ذلك بمزاجه وبتحكمه هو.

محامية: الأمر يكون متعلقًا بالمرأة والرجل

وأكدت دينا عدلي حسين، محامية بالنقض، أن الأمر يكون متعلقًا بالمرأة والرجل وليس واحدًا منهما فقط، لأنهما يتفقان على أن يكملا أم لا، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من الزوجات يعانين من مشاكل تسبب فيها ذهاب الزوج لأخرى.