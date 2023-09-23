السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

«الأعمال المصرى الكندى» يناقش تحديات جذب الاستثمار

معتز رسلان
معتز رسلان

كشف معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى- الكندى، عن استضافة المجلس ندوة خاصة تحت عنوان: «الرؤية المستقبلية لإدارة المنظومة الضريبية فى مصر وتحديات جذب الاستثمار»، يوم ٢ أكتوبر المقبل.

وأضاف «رسلان»، لـ«الدستور»، أن الضرائب أحد أهم تحديات جذب الاستثمار فى مصر، لذلك عملت الحكومة خلال السنوات الماضية على تطوير منظومة الضرائب، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التى تستهدف تحفيز بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات ودمج الاقتصاد غير الرسمى للوصول إلى العدالة الضريبية.

وأشار «رسلان» إلى أنه خلال تنفيذ خطط التطوير والميكنة، ظهرت بعض التحديات التى تواجه تطبيق المنظومة الجديدة، لذلك تبنت مصلحة الضرائب المصرية فكرًا جديدًا بتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال ودوائر الاستثمار؛ لتبادل الرؤى من أجل تحفيز بيئة الاستثمار.

يشارك فى الندوة فايز الضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وهبة الحمورى، مستشار وزير المالية، ورشا عبدالعال، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

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