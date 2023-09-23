عضو بـ"الشيوخ": ندعم ونؤيد الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة لتكملة الطريق التنموى

قال خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ ورئيس نقابة العاملين بالصناعات الغذائية، إن النقابة من أولى الجهات التي أعلنت تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، وذلك لتكملة الطريق التنموي الذي بدأ بعهد الرئيس السيسي منذ توليه الحكم.

دعم الرئيس في الانتخابات

وأكد خالد عيش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يعمل في هذا القطاع ١٥٠ ألف موظف، هذا القطاع كان له دور كبير في أزمة كورونا، حيث كان يتم العمل على مدار الـ٢٤ ساعة من أجل توفير السلع الغذائية للمواطنين بالرغم من التحديات العالمية.

وتابع: "الرئيس لازم يكمل المسيرة من أجل توصيل حياة كريمة للمصريين ويستمر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مصر بحاجة إلى تكملة المسيرة التنموية التي بدأت منذ ١٠ سنوات".

التنمية الشاملة

واستطرد: "الدولة المصرية شهدت تنمية شاملة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أقيم في عهده ١٤ مدينة سكنية جديدة، وبناء أكبر المحطات العالمية في المياه والكهرباء، ولهذا الرئيس هو الاختيار الأمثل لمصر الفترة المقبلة".