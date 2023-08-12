انطلاق النسخة السادسة لأعمال الدورة التثقيفية لعمال الصناعات الغذائية

انطلق صباح اليوم السبت ومن مقر الجامعة العمالية، فعاليات النسخة السادسة لأعمال الدورة التثقيفية لعمال الصناعات الغذائية، وذلك تحت رعاية النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وتستهدف تلك النسخة "عمال الوجه القبلي" وذلك في ضوء الاستراتيجية التي رسمتها النقابة لشمول الدورات جميع أعضاء اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة بمواقع الإنتاج المختلفة.

ويشارك عمال من قطاعات السكر والمطاحن بالنسخة السادسة، ويحتوي برنامج الدورة التثقيفية علي شرح تفصيلي لقوانين "العمل الجديد" و"التأمينات" بحضور نخبة من الخبراء، وذلك عبر جلسات تمتد من الفترة 12 إلى 14 أغسطس، والاستماع إلى آراء المشاركين لتكوين تصور كامل حول رؤيتهم للقوانين المنظمة لعملهم، وكيف تستفيد الدولة من تلك الآراء؟، خاصة المتعلقة بعملية الإنتاج ودعم جهود التنمية في ظل "الجمهورية الجديدة".

وفي تصريحات صحفية، قال النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ: عملية التثقيف النقابي ضرورة خلال الفترة الراهنة، ولدينا ثلاثة مسارات، جميعها تتلاقى في النهاية لخدمة مصلحة عمال مصر بصفة عامة وعمال الصناعات الغذائية بصفة خاصة، فالمسار الأول المرتبط بعملية التثقيف النقابي، حتى يكون لدينا جيل من الشباب لديه من المعرفة بالقوانين واللوائح ما يساعده علي حل المشكلات داخل المنشأة وبما يعود بالنفع علي بيئة العمل، وهو ما يبحث عنه المستثمر، وبالتالي نخلق ميزة جديدة لجذب رءوس الأموال الأجنبية للسوق المصري.

والمسار الثاني، دعم العامل المبتكر، فمن خلال الأفكار التي نناقشها مع عمالنا داخل الدورات التثقيفية قد نصل إلى فكرة تساعدنا في التغلب علي مشكلة ما، أما المسار الثالث والأخير، فهو فتح قنوات اتصال مباشرة مع العمال في مختلف القضايا التي تشغل باله والإجابة عليه في ضوء الأرقام والحقائق لحماية عمالنا.

وتابع "عيش" في تصريحاته: الدورات التثقيفية مستمرة لتغطية جميع اللجان النقابية من الإسكندرية حتى أسوان، ولن نتأخر لحظة عن دعم عمالنا، وهدفي خلق علاقة عمل متوازنة بين أطراف عملية الإنتاج يستفيد منها العامل.