السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أخطاء خطيرة يقع فيها البعض حول تعريف "النبى".. الجندي يوضح

خالد الجندي
خالد الجندي

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن بعض الأخطاء الخطيرة التي تُقال في تعريف النبي عليه الصلاة السلام، من بعض الكتاب، وهو أن يقول إن النبي رسول المسلمين فقط.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن هذا خطأ شنيع لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول العالمين وليس المسلمين فقط بدليل قوله تعالى: "قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا"، وتوضح أن رسالة النبي ليست لفئة معينة ولكنها للكون بأكمله.

عدد المرات التي ذُكرت فيها كلمة “المؤمنين” بالقرآن الكريم

وتابع، أن عدد مرات ذكر كلمة "المؤمين" في القرآن الكريم، هي 86 مرة فقط، و"المؤمنون" 19 مرة، مشيرًا إلى أن كلمة "المسلمين" ذُكرت 11 مرة، وكلمة "المسلمون"، ذكرت مرة واحدة فقط في سورة الجن "وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ"، موضحًا أن كلمة "الناس" ذُكرت 190 مرة.

خالد الجندي الأخطاء الخطيرة النبي عليه السلام كلمة “المؤمنين” القرآن الكريم

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