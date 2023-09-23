حصاد مشاركات ولقاءات "المشاط" في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عدد كبير من شركاء التنمية خلال الأسبوع الماضي، خلال مشاركتها في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن وفد مصري رفيع المستوى.

المشاركة في اجتماع رفيع المستوى حول مبادرة "العطاء لتعظيم العمل من أجل الأرض"

في اجتماع رفيع المستوى حول مبادرة "العطاء لتعظيم العمل من أجل الأرض"، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وذلك لمتابعة الخطوات التنفيذية لمبادرة "العطاء لتعظيم العمل من أجل الأرض "GAEA"، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تستهدف تحفيز الشراكات الشاملة بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات غير الهادفة للربح لدفع العمل المناخي.

مباحثات مع مديرة مركز الطبيعة والمناخ بالمنتدى الاقتصادي العالمي

خلال فعاليات الاجتماعات السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بنيويورك، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع جيم هواي نيو، مديرة مركز الطبيعة والمناخ بالمنتدى الاقتصادي العالمي، وتم بحث أوجه التعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية والاستفادة من المبادرات التي يطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي، لاسيما مبادرة مبادرة تعظيم دور المنظمات غير الهادفة للربح GAEA.

المشاركة في جلسة رفيعة المستوى بعنوان "بناء الثقة في عالم منقسم"

شاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "بناء الثقة في عالم منقسم"، وناقشت الجلسة تطورات التحديات الجيوسياسية على مستوى العالم وتأثيرها السلبي على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإعاقتها لجهود تحقيق التنمية المستدامة.

المشاركة في جلسة رفيعة المستوى نظمها تحالف جلاسجو المالي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين

شاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول "حشد الاستثمارات الخاصة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة"، نظمها تحالف جلاسجو المالي وصندوق النقد والبنك الدوليين، وأوصت بمعالجة قضية التمويل العادل للتنمية، من خلال عدد من التوصيات من أهمها ضمان حقوق البلدان النامية في الحصول على التمويل العادل نوعًا وكمًا لاسيما للدول الأقل دخلًا، ومعالجة التحيز في عملية الوصول إلى التمويل والقدرة على تحمل التكاليف، وتخصيص الموارد اللازمة للتغلب على التحديات المتعلقة بعدم كفاية التمويل وتوزيع التمويلات بقطاعي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

لقاء رئيس مجموعة البنك الدولي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وتم خلال اللقاء بحث جهود تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، كما تم التطرق إلى تفاصيل الزيارة المرتقبة لرئيس مجموعة البنك الدولي لمصر في ضوء العلاقات الوثيقة مع مصر باعتبارها من أهم دول العمليات للبنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لقاء نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، جهود تعزيز الشراكة بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي في ضوء تنفيذ الاستراتيجية القطرية الجديدة للبرنامج التي تم إقرارها منتصف العام الجاري للفترة من 2023-2028، بهدف تحفيز جهود الأمن الغذائي في ضوء رؤية مصر 2030، وزيادة برامج دعم صغار المزارعين، وتمكين المرأة في المناطق الريفية.

وزارة التعاون الدولي تنظم جلسة بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وجامعة Duke

ترأست "المشاط" الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة تقييم ائتمان المرونة، والذي نظمته وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجامعة Duke، وذلك ضمن فعاليات الدورة 78 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ضم ممثلين عن مختلف الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والقطاع الخاص والبنوك التجارية والمنظمات غير الهادفة للربح والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، من بينهم مؤسسة روكفيلر، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وممثلي مبادرة سياسات المناخ، وصندوق البيئة Environmental Defense Fund، ووزارة الخارجية الهولندية.