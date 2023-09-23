السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كهرباء الإسكندرية" تنتهي من تدريب الإدارات التجارية على "أذون الغيار"

المهندس إيهاب الفقي
المهندس إيهاب الفقي

انتهى قطاع التدريب في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندسة ريهام الدرديري، من تنفيذ دورة اليوم التدريبي الواحد للإدارات التجارية «أذون الغيار»، وألقى المحاضرة أحمد المغربى مدير عام الشئون التجارية اﻻبراهيمية وسموحة.

ووفق بيان صادر عن الشركة، ذكر أن تلك البرامج التدريبية تتم تحت إشراف من المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس إدارة الشركة وتأتي استكمالا لبرنامج تدريب وإعداد كوادر بشرية بمراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع فقد شهد قطاع المنتزة تنفيذ تكملة لبرنامج «التحكم ولوحات التوزيع»، وألقى المحاضرة المهندس محمد رجب بقطاع شبكات المنتزه.

وفي قطاع غرب، تم تنفيذ برنامج «مهارات التفاوض الفعال» وألقى المحاضرة مدحت الماني بقطاع كبار المشتركين، كما انتهت إدارة تدريب الكابلات بالإدارة العامة لمركز التدريب من تنفيذ الأسبوع الرابع من برنامج «الفنيين الجدد» والتي تم البدء فيها من يوم السبت الموافق ١٦ /٩ / ٢٠٢٣ وحتى يوم الخميس الموافق ٢١ / ٩ / ٢٠٢٤ .

وقام بالتدريب وإلقاء المحاضرات المهندس سمير عيسى رئيس قطاع التفتيش الفني، والمهندس حسين رمضان رئيس قطاع العدادات والمهندس أحمد عبد الفضيل  مدير عام إصلاح الأجهزة.

وفي سياق متصل، تستهدف شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تنفيذ بعض الإجراءات لخفض نسبة الفقد غير الفني في التيار الكهربائي خلال العام المالي الجاري 2023 /2024.

وكشفت مصادر لـ"الدستور" عن الخطوات التي اتخذتها الشركة لخفض نسبة الفقد في التيار، مُشيرًا إلى أنها تتضمن تقديم الدعم الفني والمادي لتكثيف حملات شرطة الكهرباء لضبط سرقات التيار والمخالفات من خلال الإمداد بالفنيين والعمالة المدربة ووسائل النقل اللازمة.

الإسكندرية لتوزيع الكهرباء المهندس إيهاب الفقي الكهرباء توزيع الكهرباء قطاع التدريب

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