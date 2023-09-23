السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. السيتى يتقدم على نوتنجهام بهدفى فودين وهالاند

هدف هالاند في نوتنجهام
هدف هالاند في نوتنجهام

تقدم مانشستر سيتي على نظيره نوتنجهام فوريست بهدفين نظيفين في الشوط الأول، من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم في البريميرليج.

واستحوذ السيتي على مجريات اللعب بالطول والعرض، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 80% مقابل 20%.

وتصدى ترنر حارس فوريست مبكرًا في الدقيقة الثالثة، لركلة  حرة على منطقة الجزاء نفذها جوليان ألفاريز.

وبالدقيقة 7 تقدم السيتي سريعًا عن طريق تسديدة فيل فودين داخل منطقة الجزاء بعد صناعة من كايل ووكر.

وفي الدقيقة 14 أضاف إيرلينج هالاند ثاني أهداف السيتي في اللقاء، برأسية بعد عرضية نونيز.

وحاول ألفاريز بالدقيقة 25 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها ترنر بسهولة.

تشكيل السيتي.. دوكو وهالاند وألفاريز يقودون الهجوم أمام نوتنجهام

ويقود هجوم السيتي جيريمي دوكو للمباراة الثانية على التوالي أساسيًا ويجاوره جوليان ألفاريز وإيرلينج هالاند.

بينما يبدأ ماتيوس نونيز في وسط الملعب وعاد جاك جريليش من الإصابة للجلوس على مقاعد البدلاء.

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر، أكانجي، دياز، جفارديول.

خط الوسط: نونيز، رودري، فودين.

خط الهجوم: دوكو، هالاند، ألفاريز.

مانشستر سيتى نوتنجهام فوريست نوتنجهام البريميرليج السيتى

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