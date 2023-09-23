الأنبا بيجول رئيس دير المحرق يزور السفارة المصرية فى بلجيكا

زار الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بأسيوط (المُحرق)، اليوم مقر السفارة المصرية في بلجيكا.

والتقى السفير الدكتور بدر عبدالعاطي سفير مصر ببلجيكا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي والسفير غير المقيم لدى لوكسمبورج وبحضور أعضاء السفارة المصرية في بلجيكا.

تناول اللقاء الحديث حول تاريخ الكنيسة القبطية والتعرف على تاريخ دير السيدة العذراء المُحرق العامر.

حضر اللقاء الراهب القمص أغابيوس الأنبا بولا كاهن كنيستنا القبطية في بلجيكا والراهب القمص بوليكاربوس المحرقي والراهب القس زكريا المحرقي.

في سياق متصل بالأنشطة الرعوية الخاصة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، شارك الأنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس، والأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، أمس، في احتفالات مدينة "سان موريس"، في سويسرا الفرنسية، بتذكار القديس موريس قديس المدينة، حسب التقويم الغربي.

حيث اشترك صاحبا النيافة في الاحتفال والمواكب الرسمية، ممثلَين عن الكنيسة.

يذكر أن القديس موريس مصري الأصل من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكان قائد الكتيبة الطيبية (نسبةً لطيبة، الأقصر حاليًّا)، وتحتفل الكنيسة بتذكار القديس موريس في 25 توت من كل عام، ويوافق هذا العام يوم 6 أكتوبر.