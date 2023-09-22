الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا سيرابيون مطران لوس أنجيلوس يبدأ زيارة رعوية لإيبارشية هولندا

كنيسة
كنيسة

قام نيافة الحبر الجليل الأنبا سيرابيون مطران لوس انجيلوس وجنوب كاليفورنيا و هاواي بزيارة رعوية إلى  ايبارشية هولندا في ضيافة نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية استغرقت أربعة أيام  خلال الأسبوع الماضي، وقد تخللتها لقاءات مع الشباب والعائلات القبطية من الجيل الثاني والآباء الكهنة.

والتقي عدد من كهنة الإيبارشية وصلى معهم قداس عيد نياحة القديسة فيرينا في كنيسة السيدة العذراء والقديسة فيرينا بمدينة Bussum (بوسوم )ثم القي عليهم محاضرة بعنوان "الفرح بالصليب في حياة و خدمة الكاهن ".
وفي مساء يوم الجمعة عقد نيافته اجتماع مع العائلات القبطية حديثي الزواج و القي عليهم محاضرة بعنوان "كيف نصل إلي المفهوم المسيحي للزواج ".
كما  اجتمع نيافة الأنبا سرابيون مطران لوس انجلوس ،مع العائلات القبطية من الجيل الثاني والقي عليهم محاضرة بعنوان "ما هي الصفات الروحية للابوين المسيحيين "، وعقبه التقى بشباب ( الخريجين ) من الجيل الثاني و القي عليهم محاضرة بعنوان "كيف نعرف ارادة الله " و بعد نهاية كل محاضرة كان يجيب نيافته علي أسئلة الحضور.
وصلي  نيافته القداس الالهي بكنيسة الشهيد العظيم ابي سيفين بامستردام مع الشباب و القي عليهم اثناء القداس الالهي كلمة روحية.

الانبا سيرابيون مطران لوس انجيلوس بزيارة رعوية الايبارشية ا المفهوم المسيحي للزواج

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