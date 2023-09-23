السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نهلة الصعيدى: الأزهر يرحب برفع مستوى التعاون العلمى والتعليمى مع إندونيسيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب الدكتورة فاطمة نور فؤاد، عميد كلية الدراسات الإسلامية في جامعة محمدية، وأ.د. حمكا؛ والوفد المرافق لها؛ لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي بين الأزهر والجامعات بإندونيسيا.

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أكدت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، خلال اللقاء على عمق العلاقات المميزة وقوة الروابط التاريخية الراسخة بين الأزهر الشريف وإندونيسيا منذ القدم، فالأزهر يرحب برفع مستوى التعاون العلمي والتعليمي مع إندونيسيا، وفتح أفق التعاون لاستقبال طلابهم للدراسة في الأزهر؛ لما للأزهر من تاريخ مشرف وخبرات كبيرة في إرساء قواعد الإسلام الوسطي.

من جانبها وجهت عميد كلية الدراسات الإسلامية بإندونيسيا الشكر للدكتورة نهلة الصعيدي على رعايتها واهتمامها بالطلاب الوافدين من أبناء إندونيسيا، موضحة أن ما يتلقاه أبناؤنا في الأزهر من دعم ورعاية جعلنا نرسل أبناءنا للدراسة فيه؛ لصقل مهاراتهم بالأفكار التي تؤهلهم لحماية مجتمعاتنا من أي أفكار ضالة ونشر الفكر المعتدل السمح الذي يتميز به الأزهر الشريف.
 

 

اختبار نصفي لطلاب مركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامبيا

وفي سياق آخر، أجرى مركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامبيا اختبار نصف المستويات للطلاب الدارسين بالمركز.

وأقيمت الاختبارات تحت رعاية الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتحت الإشراف العلمي والتعليمي لمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.

يذكر أن مركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامبيا، يقوم بتدريس اللغة العربية لأبناء جامبيا وغرب إفريقيا لجميع الأعمار عن طريق تدريس سلسلة  "التحفة الأزهرية للناطقين بغير العربية" كما قام مركز تطوير الوافدين بإمداد مركز تعليم اللغة العربية بجامبيا بجميع الكتب والمواد العلمية والاختبارات اللازمة.


 

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