السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

استعدادًا لطرحه بدور العرض.. رامى إمام ينتهى من مونتاج فيلم "أبونسب"

فيلم أبونسب
فيلم أبونسب

انتهى المخرج رامي إمام من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بـالفيلم السينمائي الجديد “أبو نسب” الذي يتصدر بطولته النجم محمد إمام ومن المقرر أن يتم طبع النسخ النهائية للفيلم لتسليمها للشركة الموزعة. 

كما انتهى أيضا من تجميع المشاهد الخاصة بالبرومو الدعائي للفيلم والمقرر طرحه قريبا في إطار الحملة الدعائية للفيلم. 

وتستعد الشركة المنتجة للفيلم لطرح البوستر الدعائي والرسمي، حيث تم تحديد موعد مبدئي لطرح الفيلم بدور العرض السينمائي في مصر يوم 13 ديسمبر المقبل. 

قصة فيلم أبونسب 

وتدور أحداث فيلم أبونسب، في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش. 

فيلم "أبونسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف ماجد المصري، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام. 

ويجمع فيلم "أبونسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

فى سياق آخر، يواصل النجم محمد إمام تصوير مشاهد فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" الذى يشارك في بطولته أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، مصطفى غريب، محمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، ويجسد إمام في أحداثه شخصية مدرس تاريخ، كما يستعد خلال الفترة المقبلة لبدء تصوير الفيلم السينمائي الجديد "شمس الزناتى" الذى يعيد خلاله محمد إمام تقديم القصة التي قدمها والده الزعيم عادل إمام بمعالجة جديدة. 

ابو نسب فيلم ابو نسب رامي إمام المخرج رامى امام موعد عرض فيلم ابو نسب

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