الشهر المقبل.. طرح فيلم محمد إمام وياسمين صبري الجديد "أبو نسب"

انتهى أبطال وصناع الفيلم السينمائي “أبو نسب” الذي يخوض بطولته النجم محمد إمام والنجمة ياسمين صبري من تصوير كافة مشاهد العمل خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر طرح فيلم “أبو نسب” خلال شهر أغسطس المقبل بدور العرض السينمائي في مصر وعدد من الدول العربية والأوروبية وذلك ضمن منافسة أفلام موسم الصيف 2023.

ويجسد النجم محمد إمام يظهر خلال أحداث فيلم "أبو نسب" شخصية شاب يقع في غرام فتاة تجسدها الفنانة ياسمين صبري خلال أحداث الفيلم، حيث تظهر بدور شخصية لايف كوتش (مدربة تنمية بشرية) كوميدية وتقابل محمد إمام وتحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية، لتنتهي علاقتهما بالزواج.

وتجسد الفنانة هالة فاخر دور والدة محمد إمام، بينما تجسد الفنانة وفاء عامر دور والدة ياسمين صبري، كما يشارك الفنان صلاح عبدالله ضمن الأحداث كضيف شرف.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.