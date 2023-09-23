السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى يكشف تفاصيل إطلاق المؤتمر الدولى لإعادة إعمار ليبيا (فيديو)

إعمار ليبيا
إعمار ليبيا

قال الكاتب الصحفي عبدالسلام المسلاتي، إن ليبيا دعت منذ أيام على لسان وزير خارجيتتها لإطلاق مؤتمر لإعادة إعمار درنة، وأمس أعلنت الحكومة الليبية إطلاق المؤتمر في 10 أكتوبر المقبل.

وأضاف المسلاتي، في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن هذا المؤتمر سيكون دوليًا بمشاركة كل الدول الصديقة، وكذلك المؤسسات التي تسعى دائمًا لإعادة الإعمار في البلدان التي تعرضت لمثل هذه الكوارث.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الآلية الخاصة بالمؤتمر مثلما تحدث الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة تشمل تنسيقًا مع مؤسسات ليبية غير الحكومية التي ستعطي الاستشارة في مبادرة أطلق عليها "تعافي درنة"، والتي خصص لها اليوم مؤتمرًا صحفيًا، حيث إن هذه المبادرة تعنى بالتنظيم والتنسيق والتعريف بما تحتاجه درنة وليبيا من المجتمع الدولي لإعادة الإعمار.

 

إعادة الإعمار تشمل البنية التحتية والأساسية

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن إعادة الإعمار تشمل البنية التحتية والأساسية الخاصة بالصحة ومياه الشرب، إضافة إلى أن الحكومة تسعى لإقامة مبان جاهزة في بنغازي خلال الأيام المقبلة تضم عددًا من الأسر النازحة التي فقدت منازلها.

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