براءة متهمين من تهمة حيازة بندقية خرطوش واطلاق أعيرة نارية بالهواء

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة حكماً ببراءة كلا من "عبد الله.ح "و"عبد الرحمن .س" من اتهامهم بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص بالقناطر الخيرية بالقليوبية.



وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية حازا واحرزا سلاحاً ناريا غير مششخن " بندقية خرطوش " بغير ترخيص كما حازا واحرزا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية الغير مششخنة دون ان يكون مرخصاً له في حيازتهم او احرازهم.



وتضمنت أدلة الشهود بالقضية حيث شهدت هنيه .ش 74 سنة وتعمل ربة منزل بانه واثناء تواجدها بالطريق العام ابصرت المتهمان يقومون بإطلاق أعيرة ناري في الهواء ، واكدت شهادة مجري التحريات بالقضية بأن توصلت التحريات السرية عن صحة الواقعة وان المتهم الاول كان محرزا لسلاح ناري بندقية خرطوش وذخائر وبصحبته المتهم الثاني وقام اطلاق اعيرة نارية في الهواء.

وباحالة أوراق القضية الي محكمة الجنايات طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين ، وطالب دفاع المتهمين المستشار محمد كمال غيطاس ببراءة المتهمين عما أسند اليهم من اتهامات تأسيسا علي مبررات قانونية أودعها في مذكراته للمحكمة، فاصدرت المحكمة قرارها المتقدم.