السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد إعداد القادة يستضيف الورشة الثانية من مشروع اليونسكو الوطني

معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة

أعلن معهد إعداد القادة عن استضافته للورشة الثانية من مشروع اليونسكو الوطني "تأهيل ميسرات تعليم الكبار على استخدام منهجية المرأة والحياة.. تعليم الكبار مدخلا للتمكين والمواطنة"، في الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر 2023 بمقر المعهد.

وفى هذا السياق، نفذت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو فعاليات هذا المشروع خلال عام 2023، والذي انطلق بالورشة الأولى في الفترة من 22 إلى 25 مايو 2023. والآن، يتواصل هذا المشروع مع انطلاق الورشة الثانية بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتدريب 38 متدربة. 

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معلمات لتعليم الكبار في فصول محو الأمية 

يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات 100 ميسرة، وهم معلمات لتعليم الكبار في فصول محو الأمية ومتابعين تربويين، وتعليمهم منهجية المرأة والحياة. 

وفي هذا السياق، أدرجت الحكومة المصرية هدفًا ضمن خطتها لعام 2030، وهو إعلان مصر بلا أمية بحلول ذلك العام، واليوم، تعمل الحكومة المصرية بجدية على تلبية احتياجات جميع المصريين لتحقيق مستوى حياة كريمة، مع التركيز البالغ على التكامل والاهتمام بالأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. ومن بين هذه التدخلات، يبرز جهود مكثفة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار.

ومن جهته، أبدى الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، عن بالغ سعادته باستضافة معهد إعداد القادة لفعاليات ورشة العمل هذه، مؤكدا على ضرورة تنمية قدرات المتدربين والمتابعين التربويين في مجال تعليم الكبار ومحو الأمية. 

وتعد هذه الورشة فرصة مناسبة لتبادل الخبرات واكتساب المعرفة، ونتطلع إلى تحقيق نجاح كبير في هذا السياق المهم.

هذا ويتضمن البرنامج التدريبي كلمة لممثل معهد إعداد القادة في الجلسة الافتتاحية وتشمل الورشة العديد من المحاضرات.

مشروع اليونسكو الوطني معهد إعداد القادة تأهيل ميسرات تعليم الكبار اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو فصول محو الأمية

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