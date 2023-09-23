السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد حسنين هيكل.. 100 عام على ميلاد الأستاذ

محمد حسنين هيكل
محمد حسنين هيكل

تمرّ علينا اليوم الذكرى المئوية لميلاد الراحل محمد حسنين هيكل، الذي حفر اسمه بحروفٍ من نور في تاريخ الصحافة المصرية والعربية ويُعد أشهر الصحفيين العرب والمصريين في القرن العشرين، حيث قضى 70 منها صحفيًا وكاتبًا ومُحللًا وشاهدًا على التاريخ، ورحل عن عالمنا في 17 فبراير 2016 عن عمر ناهز 93 عامًا.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" فيديوجرافًا بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، والتي نستعرض منها الآتي:

- ولد في 23 سبتمبر 1923 بحى الحسين القاهرة.

- تعود أصوله إلى قرية باسوس بالقليوبية.

- اتجه إلى الصحافة في وقت مبكر حيث التحق بجريدة "الإجيبشيان جازيت".

- شارك في تغطية بعض معارك الحرب العالمية الثانية.

- عمل في مجلة روزاليوسف عام 1944.

- عام 1945 عُين هيكل مُحررًا بمجلة "آخر ساعة".

- منذ عام 1946 حتى عام 1950، أصبح مراسلًا متجولًا لجريدة "أخبار اليوم".

- تولى رئاسة تحرير مجلة "آخر ساعة" عام 1952 وعمره 29 عامًا فقط.

- تولى منصب رئيس تحرير جريدة "الأهرام" عام 1957.

- كان الصحفي الأقرب للزعيم الراحل "جمال عبدالناصر".

- يُعد واحدًا من أهم كُتاب مصر وله العديد من الكتب والمؤلفات.

- عُين وزيرًا للإرشاد القومي عام 1970، وأضيفت إليه وزارة الخارجية لمدة أسبوعين.

- توفي في 17 فبراير عام 2016 عن عمر ناهز 93 عامًا.

محمد حسنين هيكل مرور 100 عام الصحفى المئوية 93 عاما

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