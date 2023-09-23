السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يطالب المصرى بحل أزمة عيد ومنصور مع الزمالك

المصرى
المصرى

حسم مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، مصير الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور المنتقلين حديثًا للنادى المصرى، حيث طالب مسئولو الجبلاية رئيس النادى المصرى صراحة بضرورة إنهاء الأزمة مع نادى الزمالك، حتى يتم تجميد الشكوى الرسمية المقدمة من الزمالك بشأن الثنائي.

وتمسك رجال الجبلاية بعدم إرسال البطاقتين الخاصتين باللاعبين لصالح النادى المصري، رغم المخاطبات الرسمية بين الجانبين فضلًا عن قيدهما فى القائمة، وبالتالى عدم مشاركتهما فى المباريات منذ انطلاق الموسم الجديد.

وعلى الرغم من تسجيل المصري للاعبين في سجلات الاتحاد المصري، إلا أن شكوى الزمالك منعت الثنائي من الانضمام للفريق في المباراة الأولى في الدوري أمام الأهلي لحين خضوعهما للتحقيق، الأمر الذى دفع  كامل أبوعلي، رئيس النادي المصري، لمحاولة حل الأزمة مع نادى الزمالك، وفقًا لتوصية الجبلاية، بعدما تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد بسبب توقيع اللاعبين للزمالك والمصري فى آن واحد.

المصري يتواصل مع الزمالك لحل أزمة عيد ومنصور

ويأمل رئيس النادى المصرى في حل الأزمة وديًا مع مسئولي الزمالك، حيث تواصل مع المسئولين في نادي الزمالك حتى لا يتعرض اللاعبان لعقوبات تمنعهما من المشاركة مع الفريق البورسعيدي.

وعرض "أبوعلى" على مسئولى الأبيض أن يرد مقدمات التعاقد التي حصل عليها اللاعبان من الزمالك، بواقع مليون جنيه لأحمد أيمن منصور و٣ ملايين جنيه لأحمد عيد، على أن يتحمل رئيس المصرى تسديد هذه المبالغ حتى تنتهى الأزمة ويتراجع الزمالك عن شكواه.

وتأتى تحركات رئيس المصري لإنهاء الأزمة بناءً على إلحاح شديد من جانب على ماهر، المدير الفني للفريق البورسعيدي، الذى ينتظر حل أزمة الثنائي سريعًا لتدعيم الخط الخلفي لديه بعد الخسارة المخيبة برباعية نظيفة أمام الأهلي في المباراة الافتتاحية للدوري.

 

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