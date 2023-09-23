"تجارية الإسماعيلية" تتوقع انخفاض أسعار البصل خلال أيام

قال أكرم الشافعي، رئيس العرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد في اتحاد الغرف التجارية، إن استقرار أسعار البصل في السوق يتطلب وقف التصدير، مشيرًا إلى أن قرار الحكومة بوقف التصدير يؤدي إلى توفير البصل في السوق المحلية، وبالتالي انخفاض سعره.

من جانبه، توقع جلال أبو الطاهر، نائب أول غرفة تجارية بالإسماعيلية، انخفاض أسعار البصل خلال الأيام القليلة بعد صدور قرار منع تصديره لمدة 3 أشهر.

وأضاف "الطاهر" أن محصول البصل المصري سلعة مطلوبة للتصدير، وأن المصدرين يصدرون كميات كبيرة منه، مما يؤثر حاليًا على المعروض المحلي.

من جانبه، صرّح أسامة العدوي، نائب ثاني في غرفة تجارية الإسماعيلية، قائلاً: "لازم يكون في موازنة بين الاحتياج المحلي والتصدير"، متوقعًا أن يشعر المواطن بالانفراجة الحقيقية بعد صدور القرار خلال أيام، بعد أن يقوم التجار المخزّنين البصل بعرضه في الأسواق نتيجة قرار وقف التصدير.

وائل عبد العزيز: نعمل كخلية نحل من خلال 75 ألف تاجر لخدمة المواطن الإسمعيلاوي

صرح وائل عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية وأمين الصندوق، إنه وبحسب توجيهات أكرم الشافعي، رئيس مجلس الإدارة، تعمل الغرفة بمشاركة 75 ألف تاجر لخدمة المواطن الإسماعيلاوي، لافتا إلى الاتجاه العام نحو تقليل الفجوة بين التاجر والمستهلك بحيث تصل السلعة من التاجر الأول مباشرة، وهو بدوره يؤدي إلى تخفيض أسعار السلع والمعروضات بالمعارض المختلفة التي تقيمها الغرفة التجارية.

وأضاف وائل عبد العزيز أن مجلس إدارة الغرفة الجديد يعي دوره المجتمعي نحو الشارع الإسمعلاوي، وأن افتتاح معرض أهلا مدارس في نسخته 2023، كان واحدا من ثمار التعاون المثمر بين أعضاء المجلس والتنسيق بين الجهاز التنفيذي والتموين ومديرية أمن الإسماعيلية، لتوفير المستلزمات الدراسية والمكتبية والملابس والأحذية بأسعار تنافسية مرضية وبجودة عالية.

كما أشار إلى أنه جار التنسيق من أجل وصول الخدمة إلى أهالينا بالمراكز والقرى البعيدة للاستفادة من تخفيضات المعرض، وسيعلن عن هذه التفاصيل تباعا.

وأضاف أمين الصندوق، أن المعارض يشارك فيها منتجي الأدوات المكتبية والملابس والأحذية، مؤكدا، إنه تم الاتفاق بالفعل على توفير مستلزمات المدارس من "كشاكيل وكراسات، زمزميات وشنط مدرسية، وأحذية جلدية والكوتشي"، وكذلك توفير الزي المدرسي لمختلف المدارس بكل منطقة، بحيث يستطيع المواطن شراء كل ما يلزم أبناءه من مستلزمات مدرسية من مكان واحد بجودة مناسبة وبسعر منخفض يصل إلى 30%.

واختتم وائل عبد العزيز، مؤكدا أن الدعوة للمشاركة بمعارض أهلا مدارس 2023، لاقت قبولا كبيرا من التجار والمنتجين، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية نحو مواطني الإسماعيلية.