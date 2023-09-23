السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 1065 مواطنًا في قافلة طبية بقرية بشتامي بالمنوفية

جانب من القافله
جانب من القافله

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية بشتامي بمركز الشهداء، والتي استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس (20 - 21) سبتمبر الجاري.

وتم عمل القافلة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي، منسق القوافل بالمنوفية، وبحضور الدكتورة أمل عبدالوارث، مدير إدارة الشهداء الصحية، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

10 عيادات متخصصة

وصرَّحت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على عدد (10) عيادات متخصصة (2) عيادة  باطنة، (2) عيادة  أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة وأسنان، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأضافت منسق القوافل، أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على عدد (1065) مواطنًا من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (180) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد (96) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (24) حالة.

وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل (11) حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل عدد (10) ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح، ومرض السكري عند الأطفال.

من جهته، قدَّم وكيل الوزارة، الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية؛ لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين على مستوى الجمهورية.

قافلة بشتامي الشهداء المنوفية الصحة

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